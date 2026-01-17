Ile Maurice: Un pan de plafond s'effondre aux Casernes centrales

17 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Un incident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi aux Casernes centrales, où une partie du plafond d'un bureau s'est effondrée, provoquant d'importants dégâts matériels. Le bureau concerné se trouve au rez-de-chaussée, dans l'aile abritant les bureaux de la Central Criminal Investigation Department (CCID).

Selon les informations disponibles, l'effondrement a causé davantage de désordre que de dommages structurels majeurs. Aucun blessé n'est à déplorer, l'incident s'étant produit en dehors des heures de bureau. Cet épisode remet en lumière l'état de certaines infrastructures des Casernes centrales. Pour rappel, en 2022, une aile du bâtiment, où se trouvaient les dortoirs des éléments de la Special Support Unit (SSU), avait été ravagée par un incendie.

À ce jour, ces locaux n'ont toujours pas été rénovés. Ces événements successifs soulèvent des interrogations quant à l'entretien et à la sécurité de ce bâtiment emblématique, qui abrite des services essentiels des forces de l'ordre.

