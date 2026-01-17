Congo-Kinshasa: Tuberculose - Arrivée à Goma d'un lot de médicaments après plusieurs mois de rupture

La coordination de lutte contre la lèpre et la tuberculose au Nord-Kivu a salué vendredi 16 janvier l'arrivée d'un premier lot de médicaments destinés aux personnes souffrant de tuberculose, la semaine dernière à Goma, après plusieurs mois de rupture de stocks.

Cette rupture prolongée avait entraîné des interruptions de traitement chez de nombreux patients, augmentant ainsi le risque d'échec thérapeutique, de transmission de la maladie et d'apparition de souches résistantes aux médicaments.

Pour le superviseur provincial à la coordination de lutte contre la lèpre et la tuberculose, l'arrivée de ce premier lot de médicaments va soulager les malades, même si les besoins restent considérables.

Dans plusieurs zones de santé de la province, l'arrivée de ces médicaments est attendue avec impatience. À Masisi, par exemple, 344 cas de tuberculose ont été enregistrés l'année dernière. Cependant, le traitement n'avait pas été possible, explique Flory Kubuya, infirmier superviseur à l'hôpital général de référence de Masisi :

« Actuellement, nous sommes en train de faire le diagnostic de la tuberculose mais nous n'avons pas les médicaments pour la prise en charge. Imaginez : un patient arrive, il est diagnostiqué tuberculose positif, mais on lui donne rendez-vous : 'Passez le mois prochain, si on aura des intrants'...»

Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées l'an dernier dans la prise en charge des cas de tuberculose, Fidèle Mutaka, superviseur provincial à la coordination de lutte contre la lèpre et la tuberculose, confirme l'arrivée de ce lot de médicaments :

« Nous avons connu une longue période de rupture des stocks, presque toute l'année 2025, on n'a pas trouvé de médicaments. Vers la fin, au 4e trimestre, on a été approvisionné en petite quantité de médicaments qui ont couvert 15 % des besoins qu'on avait. Ici, au début du mois de janvier, on a reçu des médicaments mais on attend la distribution dans les zones ».

Selon M. Mutaka, une fois les opérations de déballage et de tri terminées, la distribution pourra être lancée.