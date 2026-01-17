Congo-Kinshasa: Helen Keller International intensifie la distribution de semences maraîchères au Kasaï-Oriental

L'ONG américaine Helen Keller International intensifie sa campagne de distribution de semences maraîchères à Lukalaba et à Kasansa, dans le territoire de Tshilenge (Kasaï Oriental). Chaque ménage reçoit 50 grammes de semences de tomates et d'amarantes pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région.

Deux cent cinquante ménages reçoivent, depuis jeudi dernier, 50 grammes de tomates et d'amarantes. Ils sont répartis en quatre sites

Kalonji Sud

Lukalaba

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nsangu

Kasansa.

Pendant la saison culturale A, ces ménages avaient bénéficié de semences de maïs, de soja et de niébé. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet « Transformer les vies par la nutrition ».

D'après Jean-Paul Mukadi, point focal de l'ONG Helen Keller International, l'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire :

« Nous voulons accroître la sécurité alimentaire. Nous intervenons, il y a la PCMA, la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. En ce moment-là, on devrait également appuyer les ménages dans la sécurité pour accroître la production agricole locale ».

Bien avant cette distribution, les bénéficiaires ont d'abord été sensibilisés sur les bonnes pratiques agricoles.