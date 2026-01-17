Congo-Kinshasa: Maladies tropicales négligées - Distribution gratuite de médicaments à Mbandaka

Une campagne d'administration gratuite et massive des médicaments a été lancée le 15 janvier 2026 à Mbandaka pour lutter contre les Maladies tropicales négligées (MTN). Selon le Programme national des maladies tropicales négligées à l'Équateur, ces maladies -- parmi lesquelles la maladie du sommeil et les filarioses -- demeurent un problème de santé publique dans les milieux ruraux.

La distribution gratuite des médicaments à la population constitue l'une des méthodes de lutte visant à freiner la progression de ces maladies, qui entravent le développement des communautés locales. C'est le ministre provincial intérimaire de la Santé, Héritier Mokule Momboka, qui a lancé officiellement cette activité sanitaire au marché de Mbandaka 3, dans l'aire de santé Bosomba, zone de santé de Wangata.

Le docteur Papy Likuwa, coordonnateur du Programme national de communication et promotion de la santé à l'Équateur, explique la spécificité de cette campagne :

« Il y a les stratégies de lutte contre les MTN, les stratégies c'est la chimioprophylaxie et la lutte antivectorielle. Elles consistent à l'administration préventive des médicaments ou à prévenir l'apparition des maladies, étant donné qu'on a déjà identifié le problème dans chaque zone, et on disponibilise les médicaments pour que chaque année on puisse aller distribuer ».

Selon lui, les médicaments sont donnés gratuitement aux gens qui ont des problèmes déjà bien identifiés dans chaque zone de santé. Parmi les stratégies de la lutte adoptées, il y a la chimioprophylaxie pour protéger cette communauté, pour éviter l'intensification ou l'aggravation de cette situation.

La campagne, prévue pour quatre jours, permet aux distributeurs communautaires formés de passer porte-à-porte pour administrer des médicaments tels que le mectizan et l'albendazole aux membres des communautés dans les trois zones de santé ciblées :

Bolenge

Wangata

Mbandaka.

Les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas concernées par cette campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées.