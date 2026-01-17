Congo-Kinshasa: Les FARDC consolident leurs positions à Bule

Un calme précaire a été observé vendredi 16 janvier soir Bule, après des affrontements qui ont opposé dans la matinée les FARDC aux miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, dans ce centre de négoce situé à 91 kilomètres au nord de Bunia dans le territoire de Djugu (Ituri).

L'armée a définitivement pris le contrôle de ce centre commercial, après plus d'un mois d'occupation par ces rebelles de la CRP.

Toute la journée de vendredi, les forces loyalistes ont poursuivi le ratissage dans la région.

Selon des sources locales, après avoir été défaits à Bule-Centre, certains miliciens de la CRP ont pris la fuite vers les villages de Kau, Liri, Wiri et dans le groupement de Sumbuso, dans la chefferie des Bahema-Nord.