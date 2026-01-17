Congo-Kinshasa: Les FARDC accusent la coalition AFC-M23/RDF de pillages à Uvira

La partie Sud de la province du Sud-Kivu demeure dans une instabilité sécuritaire due aux combats récurrents entre les FARDC, soutenus par les Wazalendo, contre les rebelles de l'AFC-M23, appuyés par le Rwanda. Ces derniers « sont en train de piller » les biens de la population locale, a accusé l'armée jeudi 15 janvier lors d'un point de presse à Baraka.

Le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud, lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, affirme que les affrontements en cours entre les villes d'Uvira et Baraka fragilise le tissu sécuritaire dans la région.

Au cours de ce point de presse, il s'est appesanti sur la situation qui a prévalu au front les mercredi et jeudi passés :

« 180 terroristes RDF-M23-AFC ont été neutralisés durant ces deux jours des combats consécutifs à la hauteur des collines Katongo dans le territoire d'Uvira et Tuwetuwe dans le territoire de Fizi. 22 se sont rendus aux FARDC à Makobola juste après les affrontements et 20 autres ont été capturées a Kigongo dans le territoire d'Uvira. Nous avons récupéré plus de 6 armes d'appui mais également quelques armes collectives comme le AK47 et le PKM ».

Au total, 49 camions

Selon lui, le M23 et ses alliés des Forces de défense du Rwanda (RDF) « sont en train de piller systématiquement les biens de la population précisément dans la ville d'Uvira, même le liquide qui servait à placer le goudron le long de la route nationale numéro 5 ».

Ces accusations corroborent celles du gouvernement provincial du Sud-Kivu, selon lequel 49 camions de marque Wowo et 113 camions Ben auraient quitté la ville de Bukavu sous prétexte de transporter des militaires retraités.

Ces véhicules ont été utilisés en réalité pour acheminer vers le Rwanda des biens appartenant à l'État congolais ainsi qu'à des particuliers, soutient le porte-parole de l'exécutif provincial, Didier Luganywa Bashizi, à travers une vidéo postée le 16 janvier sur le Net.

La même source fait notamment état de la disparition de 34 camions chargés de goudron, de matériaux de construction et de tricycles, présentés comme indispensables à l'économie locale. A cela s'ajoute l'exfiltration de bétail, regroupé dans les hauts plateaux.