Soudan: Tchad-Soudan - La frontière sous tension après une attaque meurtrière des FSR

Le Tchad a annoncé, le 16 janvier, la mort de sept de ses soldats lors d'un affrontement à la frontière soudanaise, imputant cette attaque aux Forces de soutien rapide (FSR), le groupe paramilitaire en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023.

L'incident à la frontière soudanaise survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, déjà marqués par des violences répétées. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Cherif, a confirmé qu'un groupe de combattants armés en provenance du Soudan avait pénétré dans le territoire tchadien jeudi.

Après avoir sommé les intrus de quitter le pays, les forces tchadiennes ont été contraintes d'engager le combat. « Nous ne pouvons tolérer que nos forces de défense et de sécurité soient entraînées dans ce conflit, ni que des Tchadiens meurent », a déclaré Gassim Cherif, qualifiant cet incident de « dernier avertissement » aux parties belligérantes.

L'affrontement a eu lieu près de la ville frontalière de Tiné, une zone déjà touchée par des violences similaires. Le 26 décembre 2025, deux soldats tchadiens avaient été tués dans une attaque de drone attribuée aux FSR.