Afrique: Europe-Russie - Moscou se dit disposé à rétablir les relations diplomatiques

17 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Boro Nzaba

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 15 janvier que Moscou était prêt à rétablir ses relations avec les pays européens.

« La Russie s'est engagée et reste attachée à ces approches et est prête à rétablir le niveau de relations dont nous avons besoin », a déclaré Vladimir Poutine. Signalons que les ambassadeurs de 33 pays ont présenté jeudi leurs lettres de créance au chef de l'État russe lors d'une cérémonie au Kremlin.

Les envoyés proviennent des pays suivants : Slovaquie, Slovénie, Somalie, Gabon, Sri Lanka, Sénégal, Rwanda, République tchèque, Mauritanie, Afghanistan, Algérie, Portugal, Bangladesh, Brésil, Norvège, Suède, Égypte, Colombie, Arabie saoudite, Ghana, Namibie, Autriche, Cuba, Pakistan, Israël, Corée, Pérou, Uruguay, Liban, Suisse, Irak, Italie, Maldives. « Je voudrais croire qu'avec le temps, la situation changera et que nos pays reviendront à une communication normale et constructive, fondée sur les principes du respect des intérêts nationaux et de la prise en compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité », a assuré le président russe.

