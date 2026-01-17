Ouganda: Présidentielle en Ouganda - Yoweri Museveni largement en tête

Après le dépouillement des urnes dans moins de la moitié des bureaux de vote du pays, Yoweri Museveni obtient 76.25% des suffrages, contre 19.85% pour Bobi Wine, selon la commission électorale.

Le 15 janvier a été un jour de vote particulièrement marqué par d'importants problèmes techniques : dysfonctionnements de machines biométriques servant à confirmer l'identité des électeurs ; livraison tardive de bulletins de vote dans de nombreuses régions.

Les médias rapportent de nombreuses arrestations dans les rangs de Bobi Wine qui dénonce la coupure d'Internet comme une manifestation de la volonté du président sortant de museler le peuple et de travestir les résultats.

Le leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine né Robert Sentamu Kyagulanyi, 43 ans, a été assigné à résidence, au lendemain des élections présidentielle et législatives, a dénoncé son parti. « L'armée et la police ont encerclé la résidence du président Kyagulanyi Ssentamu Robert, le plaçant de facto, ainsi que son épouse, en résidence surveillée », a condamné la Plateforme d'unité nationale (NUP), son parti. « Des agents de sécurité ont franchi illégalement la clôture du périmètre et installent actuellement des tentes à l'intérieur de sa propriété », a-t-elle ajouté. Les résultats définitifs des élections présidentielle et législatives seront connus ce samedi 17 janvier à 2 h GMT.