Congo-Brazzaville: Affrontement DGSP-Ninjas dans le Pool - Le PCT salue la réaction du gouvernement

Une altercation armée s'est produite récemment à Mindouli, dans le Pool, entre les militaires de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et les ninjas-nsilulus de Frédéric Bintsamou, dit pasteur Ntumi. Lors d'une rencontre convoquée le 13 janvier pour saluer Faustin Elenga et Théophane Adoua élus au secrétariat permanent à l'issue du 6e congrès ordinaire, la fédération du Parti congolais du travail (PCT) Brazzaville a félicité la promptitude du gouvernement.

Evoquant le sujet, Faustin Elenga élu secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation, s'est inquiété de la résurgence des violences dans le Pool, qui menacent la paix à deux mois de l'élection présidentielle de mars prochain.

A ce propos, Faustin Elenga a réitéré le fervent soutien du PCT au gouvernement qui, selon lui, reste déterminé à préserver et pérenniser la paix sur l'ensemble du territoire national pour le bien de tous. « Nous exprimons tout notre soutien au gouvernement de la République et au président Denis Sassou N'Guesso pour cette opération salvatrice qui consiste à éradiquer jusqu'à leur dernier retranchement les hors-la-loi appelés bébés noirs, lesquels sèment le désordre dans le pays. Le temps des écuries et des ministres privés est terminé, les élections se gagnent dans les urnes, dans la paix et la quiétude », a souligné Faustin Elenga.

Par ailleurs, le nouveau secrétaire permanent chargé de l'organisation et de la mobilisation, a fait savoir que l'incident s'est produit lors de l'application des lois et règlements de la République. Et le Pool étant un département comme tous les autres, la loi doit y être aussi appliquée dans toute sa rigueur. « A Brazzaville et dans les autres localités du pays, des centaines de motocycles non en règle, tenus par ces hors-la-loi, ont été brûlés par les services de sécurité. Pourquoi les mêmes lois et règlements ne doivent-ils pas être appliqués dans le département du Pool, qui n'est pas un Etat dans un Etat. Le Congo est un et indivisible, le PCT n'acceptera plus que le sang des Congolais coule, et que les citoyens perdent leurs vies inutilement. C'est pour cela que notre parti continue de soutenir le gouvernement », a renchéri Faustin Elenga.

Parlant du congrès finissant, il a témoigné sa gratitude à l'endroit du chef de l'Etat, pour son élection et de celle de Théophile Adoua au poste de secrétaire permanent à la formation et à la documentation. Faustin Elenga a aussi exprimé toute sa reconnaissance pour la l'élection d'Anatole Collinet Makosso à la tête d'une commission permanente. Il a profité pour inviter les membres du PCT-Brazzaville à une grande mobilisation à l'élection du président qui se tiendra en mars prochain.