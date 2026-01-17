Congo-Brazzaville: Distribution d'eau - La station « Eau Pratique » de Mfilou officiellement mise en service

Le 7e arrondissement de la capitale congolaise a franchi une étape décisive dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Ce jeudi 15 janvier, la station de production de proximité « Eau Pratique » de Mfilou, qui va apporter un soulagement aux populations de plusieurs quartiers environnants, a été inaugurée au sein du CEG Mfilou.

L'accès à l'eau potable n'est désormais plus un luxe pour les habitants des quartiers Makazou, Kibouendé, Moutabala, Kahounga et Mbouala, selon les dirigeants de La Congolaise des eaux (LCDE). Ce nouvel ouvrage vient répondre à un besoin pressant en matière de desserte en eau de qualité. L'inauguration a été marquée par la présence de deux membres du gouvernement, Émile Ouosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, et Jean Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. Ils étaient accompagnés de la représentante du Pnud et du représentant de la Banque africaine de développement au Congo, illustrant l'appui des partenaires internationaux à ce projet.

Le ministre Émile Ouosso a exprimé sa satisfaction tout en ouvrant des perspectives ambitieuses. Il a annoncé un futur projet de renforcement de la production d'eau à Brazzaville, visant une capacité de 7 500 m³ par heure. Ce programme d'envergure sera réalisé en partenariat avec l'Italie, fruit de la coopération entre le président congolais et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Conçue pour une efficacité maximale, la station de Mfilou repose sur une architecture technique rigoureuse. Elle est alimentée par deux forages de 41m de profondeur, permettant une capacité de production de 15m³ par heure. L'ouvrage comprend deux pompes de forage à haut débit, deux réservoirs de traitement de 20 000 litres chacun, garantissant une eau conforme aux normes d'hygiène, un réservoir de distribution de 23 800 litres et un dispositif de remplissage pour camion-citerne. Cette infrastructure comprend également une plateforme de télésurveillance permettant le suivi en temps réel des paramètres hydrauliques et électriques, ainsi qu'un raccordement au réseau national couplé à un groupe électrogène de secours.

Au-delà de la simple distribution, cette station revêt une dimension pédagogique. Pour l'administrateur-maire de Mfilou, Bibiana Itoua, cet édifice va aider à intensifier les notions d'hygiène et de protection de l'environnement chez les jeunes. Dans cette optique, LCDE a aménagé une rampe spécifique de trois robinets dédiée exclusivement aux élèves et au personnel administratif du CEG Mfilou.

Le directeur général de LCDE, Parfait Chrisostome Makita, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision de développement inclusif du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, tout en exhortant les bénéficiaires à protéger cet outil précieux. Après Mfilou, cette opération de mise en service des stations de proximité devrait s'étendre très prochainement aux autres arrondissements de Brazzaville ainsi qu'à la ville de Pointe-Noire.