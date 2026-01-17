Congo-Brazzaville: Médias - Adiac et Xinhua pour le renforcement du partenariat

Le directeur des rédactions de l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), Emile Gankama, et le directeur adjoint du bureau régional de l'Agence Chine Nouvelle (Xinhua), Li Wenfei, ont exprimé le 15 janvier à Brazzaville au cours d'un entretien leur volonté de poursuivre et renforcer leur partenariat dans les domaines des échanges de contenus et de la formation.

En séjour de travail à Brazzaville, Li Wenfei qui était accompagné de Han Wanning, Zhou Nan et Zheng Yangzi, respectivement directeur d'administration, directeur des relations extérieures au bureau régional de Nairobi, et chef de bureau Xinhua au Congo ont, au cours de cet échange, salué la visibilité d'Adiac, notamment des Dépêches de Brazzaville au niveau international.

Dans la poursuite de la collaboration entre Xinhua et Adiac, les deux parties ont convenu de s'assurer les reportages de grands événements, tels que le Focac dont le Congo assure la co-présidence. Elles ont également décidé d'échanger des informations, des images et des expériences à travers des voyages de presse en Chine ou au bureau régional.

Dans le cadre de la coopération sino-congolaise, les deux parties veulent oeuvrer ensemble, à travers des reportages et réflexions, pour accompagner les actions menées par la Chine et le Congo dans les domaines économique, culturel et social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant au nom d'Adiac, le directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville, Emile Gankama, dont l'agence dispose d'une télévision en ligne (Adiac TV), a émis le voeu de voir se renforcer le partenariat dans le domaine de l'audiovisuel. Une option prise en compte par Li Wenfei qui s'est dit disposé de soumettre cette proposition au niveau de sa hiérarchie à Beijing.

Au terme de leur entrevue, le directeur adjoint et sa suite ont visité la Librairie Les Manguiers et le Musée-Galérie des Dépêches de Brazzaville, deux espaces culturels qui attirent autant les visiteurs que les intellectuels.

Au Musée-Galerie du Bassin du Congo, la délégation de Xinhua a été émerveillée par la richesse culturelle du Congo, à travers des oeuvres artistiques qui retracent à la fois la civilisation congolaise et l'histoire de la rumba congolaise par le biais des reliques et des tableaux de peinture.