Congo-Brazzaville: CAN féminine 2026 - Les qualifiées savent désormais à quoi s'en tenir

17 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La Confédération africaine de football a dévoilé la composition des quatre groupes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations féminines prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc. Le Nigéria vainqueur du Maroc 3-2 en finale de la dernière édition disputée en 2024 toujours au Maroc remet sa couronne en jeu.

Le Maroc est logé dans le groupe A avec pour adversaires l'Algérie, le Sénégal et le Kenya. Le groupe B mettra aux prises l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Tanzanie.

Le Nigeria tenant du titre partage le groupe C avec la Zambie, l'Égypte et le Malawi. Le groupe D regroupe le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap Vert.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Les équipes éliminées à l'étape des quarts de finale participeront à une série de rencontres destinées à désigner les deux représentantes africaines qualifiées pour les barrages intercontinentaux.

