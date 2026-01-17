Madagascar: Ahmad Ahmad - « Destitution sans fondement », selon le député de Mitsinjo

Le bras de fer est loin d'être terminé à Tsimbazaza. Accusé d'absentéisme par le président de l'Assemblée nationale (PAN), Siteny Randrianasoloniaiko, l'élu de Mitsinjo, Ahmad Ahmad, sort de son mutisme.

L'hémicycle de Tsimbazaza est en pleine ébullition. Visé par une procédure de déchéance de son mandat parlementaire, Ahmad Ahmad ne compte pas jouer les victimes silencieuses. L'élu de Mitsinjo a formellement réagi aux accusations portées contre lui, les qualifiant de sans fondement. Pour sa défense, le député mise sur une preuve irréfutable : l'image. « Ce qu'on me reproche ne tient pas », martèle-t-il, affirmant que sa présence lors de la dernière session est facilement vérifiable, y compris sur les clichés publiés par l'équipe de communication du PAN.

Mémoire en défense. Selon des sources concordantes, Ahmad Ahmad a déjà déposé son mémoire en défense auprès de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy. Il soutient que les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne justifient en rien la requête d'éviction déposée à son encontre. Pour ses partisans, l'argument de l'absentéisme n'est qu'un paravent juridique masquant des motivations plus politiques. Le fait qu'il se soit porté candidat au perchoir, avant de se retirer, alimente les thèses d'une « vendetta » ciblée.

Sélective. L'éviction d'Ahmad Ahmad n'est qu'un pan d'une crise plus large visant aussi Tinoka Roberto, Priancia Soafilira, Lalao Rahantanirina et Jocelyne Maxime. L'opinion et le député Antoine Rajerison dénoncent une procédure « sélective » : une application stricte de l'assiduité viderait bien plus l'hémicycle. Des soupçons d'accords de coulisses pèsent sur l'immunité d'élus proches de l'ex-majorité. En contestant une gestion à « géométrie variable » à Tsimbazaza, l'opinion pointe une fragilité parlementaire que la HCC devra trancher pour dénouer ce noeud gordien.

