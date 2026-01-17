Madagascar: Bekily - Un barrage pour booster le développement local

Le fokontany de Fangoala, dans la commune d'Ambahita, district de Bekily, est au centre des attentions. La Société Madagascar Xin Kuangye Kaifa et son partenaire y ont érigé un barrage stratégique pour répondre aux besoins de l'exploitation de graphite.

Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, les responsables apportent des précisions de taille. Ce barrage n'est pas uniquement industriel ; il constitue un levier majeur pour la région de l'Androy. En effet, la rivière Menarandra souffre d'un tarissement sévère durant la saison sèche, pénalisant lourdement les riverains. Grâce à cette infrastructure, une réserve d'eau permanente sera désormais disponible, assurant un approvisionnement continu, même en l'absence de précipitations.

Sur le plan technique, les promoteurs se veulent rassurants. L'ouvrage est conçu pour durer au-delà des 40 ans prévus pour l'exploitation minière. Par souci de transparence et pour répondre aux exigences étatiques, des améliorations infrastructurelles supplémentaires sont déjà programmées afin de garantir une sécurité maximale et un bénéfice durable pour la population.

Loin des critiques de « quelques individus isolés », l'entreprise rappelle son engagement envers la communauté. Plusieurs réalisations concrètes sont déjà visibles sur le terrain : construction d'EPP, de CEG, de CSB2 et dotation de bancs-pupitres. Des projets sociaux inscrits dans la durée qui témoignent de la volonté de la société de marcher main dans la main avec les habitants de Bekily.