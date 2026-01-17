Madagascar: Forces Armées - Grande Graderie exceptionnelle 2026

17 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Par décret du président de la Refondation, le Colonel Michael Randrianirina, en date du 15 janvier 2026, des généraux de division sont promus à titre exceptionnel au grade de généraux de corps d'armée. Entre autres, le ministre des forces armées, Maminirina Ely Razafitombo; et le chef d'Etat-major des armées, Pikulas Demosthene.

Pour leur part, les deux membres du Haut Conseil de la Refondation, les Colonels Lucien Rabearimanana et Zafitasondry Ranoelson Marcellin sont promus généraux de brigade. Même promotion pour le Directeur de l'Agence Anti-fraude auprès de la Présidence, le Colonel Charles Andrianasoavina qui devient général de brigade.

Force est de reconnaître qu'il s'agit vraiment d'avancement à titre exceptionnel car certains promus auraient déjà atteint la limite d'âge de leur grade à moins que cela n'ait fait l'objet de « fanavaozana ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.