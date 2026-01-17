Madagascar: Forces Armées - Grande Graderie exceptionnelle 2026

Par décret du président de la Refondation, le Colonel Michael Randrianirina, en date du 15 janvier 2026, des généraux de division sont promus à titre exceptionnel au grade de généraux de corps d'armée. Entre autres, le ministre des forces armées, Maminirina Ely Razafitombo; et le chef d'Etat-major des armées, Pikulas Demosthene.

Pour leur part, les deux membres du Haut Conseil de la Refondation, les Colonels Lucien Rabearimanana et Zafitasondry Ranoelson Marcellin sont promus généraux de brigade. Même promotion pour le Directeur de l'Agence Anti-fraude auprès de la Présidence, le Colonel Charles Andrianasoavina qui devient général de brigade.

Force est de reconnaître qu'il s'agit vraiment d'avancement à titre exceptionnel car certains promus auraient déjà atteint la limite d'âge de leur grade à moins que cela n'ait fait l'objet de « fanavaozana ».