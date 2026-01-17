Madagascar: Ambatolampy - Cambriolage suivi d'un vol de moto à Ankasina

La rapidité de réaction de la gendarmerie a, une nouvelle fois, été mise en évidence dans la commune rurale d'Ankasina, district d'Ambatolampy. Alertés dès les premières heures de la matinée du mardi 14 janvier 2026, les éléments du poste avancé se sont immédiatement rendus sur les lieux à la suite d'un signalement faisant état d'un

cambriolage suivi du vol d'une moto, survenu dans la localité. L'alerte a été donnée aux alentours de 6 heures par les autorités locales. Sans tarder, trois gendarmes, conduits par le responsable du poste, ont effectué une descente sur place afin de procéder aux constatations d'usage et d'entamer les opérations de recherche. Les postes avoisinants ont également été informés afin d'élargir le dispositif.

Les faits se seraient produits dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 janvier 2026, aux environs de minuit. La moto, une Honda CB2 de 125 cc de couleur rouge et immatriculée 37 652 WWT, était rangée à l'intérieur de la partie basse de l'habitation, tandis que les occupants se trouvaient à l'étage. Aucun bruit suspect n'aurait été entendu au moment des faits. Ce n'est qu'au petit matin, vers 5 heures, que le propriétaire a constaté l'effraction : la porte était déjà ouverte et le deux-roues avait disparu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La vérification sur place a permis d'établir que le cadenas de la porte avait été forcé, facilitant ainsi l'action des malfaiteurs. Les premières tentatives de filature entreprises par les forces de l'ordre n'ont pas donné de résultats probants, notamment en raison de la forte circulation de motos aux premières heures de la journée.

Ainsi, cet acte relance le débat sur la vulnérabilité des zones rurales, où certaines habitations, souvent isolées, situées en bord de route et dépourvues de clôture ou de mur d'enceinte, restent des cibles privilégiées pour les malfaiteurs. Malgré la vigilance accrue des forces de l'ordre, l'insécurité demeure une préoccupation grandissante pour les riverains.