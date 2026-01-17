Madagascar: Rues de Tana - Travaux de réhabilitation et circulation au ralenti

17 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Des travaux de réhabilitation des rues d'Antananarivo ont débuté récemment sur des tronçons durement éprouvés par les excès d'humidité dus aux pluies successives.

Parmi les travaux actuellement en phase de démarrage en centre-ville figurent ceux menés à Ankadifotsy, Antanimena et Behoririka par l'entreprise SMATP, ainsi qu'à Andrefan'Ambohijanahary. Les chantiers s'étendront prochainement vers d'autres localités.

La conduite des travaux n'est pas sans conséquences sur la fluidité de la circulation, dans la mesure où certains nécessitent une circulation alternée. De quoi créer des ralentissements importants, voire des embouteillages sur les axes touchés. D'aucuns suggèrent de mener les travaux la nuit afin de réduire leur impact sur la circulation durant la journée.

Plusieurs tronçons sur des axes excentrés ont déjà fait l'objet de travaux de réhabilitation, aujourd'hui achevés. Il s'agit, entre autres, des tronçons du bypass menant vers Iavoloha, de l'axe menant à Ambohijanaka, de l'axe Ankadimbahoaka et de l'axe Ambohimiandra.

