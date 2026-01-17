Madagascar: Fondation Axian - Un nouveau bâtiment pédiatrique pour l'hôpital d'Ambohimiandra

17 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La Fondation Axian, aux côtés du ministère de la Santé publique, a inauguré hier un nouveau bâtiment pédiatrique au sein du Centre hospitalier universitaire mère-enfant (CHUME) d'Ambohimiandra.

C'est une infrastructure qui s'inscrit dans le programme « Miahy Jovenna » de la Fondation, dédié à l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations vulnérables, en particulier les mères et les enfants. Cette infrastructure, comprenant deux chambres pour les patients et une salle pour le personnel médical, permettra en moyenne la prise en charge d'environ 60 patients par mois, selon le directeur de cet établissement hospitalier, Dr Lova Ravelomanana. Il a également fait savoir que ce nouveau bâtiment arrive à point nommé avec la hausse des cas de bronchiolite, de rougeole et de maladies diarrhéiques en cette période de l'année.

Qualité. De son côté, le CHUME a pris en charge la fourniture et l'installation des équipements médicaux nécessaires au bon fonctionnement de l'infrastructure, ainsi que l'organisation des soins et des examens. Ce partenariat repose donc sur une approche complémentaire : renforcer les infrastructures tout en consolidant les capacités médicales, afin d'améliorer durablement la qualité des soins.

Le nouveau bâtiment bénéficiera à une population issue d'environ une centaine de fokontany, notamment dans les zones d'Avaradrano, d'Atsimondrano et, plus largement, dans la région Analamanga. En améliorant les conditions de prise en charge pédiatrique, le projet contribue à réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés et à rapprocher les services de santé des communautés, selon Ando Razafindrainibe, administrateur de la Fondation Axian.

