Madagascar: Hôtellerie et tourisme de luxe - Ouverture de Havila Premium

17 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Au-delà de sa faune et de sa flore uniques, qui attirent chaque année des milliers de visiteurs, Madagascar cherche à diversifier son offre touristique.

Parmi les initiatives les plus ambitieuses figure celle de Toky Andriatsitohaimanantena, plus connu sous le nom de chef Toky, qui entend positionner le pays sur le segment du tourisme haut de gamme. C'est dans cette optique qu'il a fondé Havila Premium, un centre de formation et d'accueil situé à Andakana. L'établissement propose des cursus spécialisés en hôtellerie, art culinaire, art de la table et du service, ainsi qu'en tourisme et événementiel.

Les étudiants titulaires du baccalauréat peuvent y poursuivre des études sanctionnées par des diplômes de licence et de master, reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. « Nous nous efforçons de valoriser les produits locaux et de donner aux jeunes les moyens de créer leur propre avenir », explique le chef Toky.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Infrastructures. Havila Premium se distingue également par ses infrastructures de pointe : amphithéâtre, salle de sport, centre d'hébergement, salle d'informatique et autres équipements adaptés aux standards internationaux. Cette ambition s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l'attractivité de Madagascar, non seulement par ses paysages et sa biodiversité, mais aussi par une offre touristique diversifiée et haut de gamme.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.