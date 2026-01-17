Madagascar: Hôtellerie et tourisme de luxe - Ouverture de Havila Premium

Au-delà de sa faune et de sa flore uniques, qui attirent chaque année des milliers de visiteurs, Madagascar cherche à diversifier son offre touristique.

Parmi les initiatives les plus ambitieuses figure celle de Toky Andriatsitohaimanantena, plus connu sous le nom de chef Toky, qui entend positionner le pays sur le segment du tourisme haut de gamme. C'est dans cette optique qu'il a fondé Havila Premium, un centre de formation et d'accueil situé à Andakana. L'établissement propose des cursus spécialisés en hôtellerie, art culinaire, art de la table et du service, ainsi qu'en tourisme et événementiel.

Les étudiants titulaires du baccalauréat peuvent y poursuivre des études sanctionnées par des diplômes de licence et de master, reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. « Nous nous efforçons de valoriser les produits locaux et de donner aux jeunes les moyens de créer leur propre avenir », explique le chef Toky.

Infrastructures. Havila Premium se distingue également par ses infrastructures de pointe : amphithéâtre, salle de sport, centre d'hébergement, salle d'informatique et autres équipements adaptés aux standards internationaux. Cette ambition s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l'attractivité de Madagascar, non seulement par ses paysages et sa biodiversité, mais aussi par une offre touristique diversifiée et haut de gamme.