Afrique: Rugby à VII-HSBC SVNS 3 - Belgique, Italie et Canada, au menu des Makis aujourd'hui

La campagne internationale des VII Makis de Madagascar s'ouvre ce jour au Sevens Stadium de Dubaï, dans le cadre du tournoi HSBC SVNS 3. Versés dans la poule B, les protégés de Noé Mboazafy auront fort à faire face à trois adversaires successifs : la Belgique à 9h26, l'Italie à 12h44 et enfin le Canada, en clôture de journée, à 16h22.

Après plusieurs mois de préparation, les Makis abordent ce rendez-vous avec détermination, bien que les chiffres ne plaident pas en leur faveur. Sur le papier, la Belgique et l'Italie devancent Madagascar au classement mondial, tandis que le Canada, classé autour de la 14e place, reste la référence du groupe. Les Canadiens avaient d'ailleurs pris le dessus sur les Makis en Pologne l'an dernier par 29-24, une défaite qui nourrit aujourd'hui un esprit de revanche dans le camp malgache.

« Ce ne sera pas facile d'affronter ces trois nations européennes, mais nous sommes prêts. Le Canada sera un grand défi, et nous voulons corriger l'histoire après notre revers en Pologne », confie le sélectionneur Noé Mboazafy.

Les Italiens, cinquièmes du Makarska 7s Championship Series en 2025, et les BelSevens, médaillés de bronze en Croatie, affichent également des ambitions. Pour Madagascar, outsider du tournoi, l'objectif est clair : décrocher une qualification pour la deuxième journée et viser l'un des deux tickets en jeu pour accéder au HSBC SVNS 2.