Madagascar: Pureplay Football League - Six matchs au programme, l'AS Fanalamanga absente cette saison

Le championnat de Madagascar de première division, Pureplay Football League 2025-2026, aborde sa deuxième journée ce week-end avec six matchs programmés à travers le pays. L'absence de l'AS Fanalamanga, confirmée pour des raisons internes, redessine le calendrier et laisse un vide remarqué. À Mahajanga, le duel entre Fosa Juniors, en reconstruction, et FC Rouge, déjà armé pour la compétition, cristallise l'attention des passionnés.

Le championnat de Madagascar de première division, Pureplay Football League 2025-2026, poursuit son aventure avec une deuxième journée attendue ce week-end. Six rencontres sont inscrites au calendrier, toutes programmées à 14 h 30 et réparties entre samedi 17 et dimanche 18 janvier sur différents stades du pays. Le choc le plus attendu se jouera à Mahajanga. Fosa Juniors, en pleine phase de reconstruction, reçoit FC Rouge, une équipe qui affiche déjà ses ambitions.

Sous la houlette du coach Feno, FC Rouge s'est préparé avec rigueur et entend s'imposer comme un prétendant sérieux aux premières places. Face à eux, Fosa Juniors tente de bâtir un nouveau cycle, avec un effectif en transition et une identité encore en quête de repères. Ce duel s'annonce donc comme un véritable test, autant stratégique qu'émotionnel, entre une formation en reconstruction et une autre déjà armée pour la compétition.

Par ailleurs, l'absence de l'AS Fanalamanga, confirmée par les instances pour des raisons internes, continue de marquer les esprits. Le retrait de cette équipe modifie la configuration du calendrier et laisse un vide dans la grille des engagés, rappelant que le championnat reste soumis aux aléas organisationnels. Le programme du week-end s'annonce chargé : samedi 17 janvier, Elgeco Plus affrontera USCAFOOT au stade By-Pass.

Le lendemain, cinq affiches sont prévues : CFFA contre MAMA FC à Iavoloha, COSPN face à AS St Anne à Itaosy, Antimo Record contre Disciples FC à Toliara, TGBC opposé à AJESAIA à Toamasina, et enfin le très attendu Fosa Juniors - FC Rouge à Rabemananjara.