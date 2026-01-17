Madagascar: Alaotra Mangoro - L'école de foot AS Pro ouvre ses portes

La capitale de l'Alaotra Mangoro a vécu, cette semaine, un moment fort pour le sport régional : l'inauguration officielle de l'école de football AS Pro à Ambatondrazaka.

Une cérémonie empreinte de solennité et d'enthousiasme, qui marque une étape décisive dans la promotion du ballon rond et l'encadrement des jeunes talents locaux. Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, présent à l'événement, a délivré un message de bénédiction et d'encouragement. Il a souligné que cette école constitue un outil stratégique pour l'avenir du football malgache. L'objectif affiché est clair : former des joueurs disciplinés et compétitifs, capables de représenter Madagascar sur la scène internationale, comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Dans son allocution, le responsable a également exhorté les jeunes à prendre leurs responsabilités et à tracer un chemin de vie fondé sur la rigueur et la persévérance. « Le respect des consignes et l'assiduité dans la formation sont les clés du succès », a-t-il martelé, insistant sur l'importance de l'éducation sportive comme vecteur de développement personnel et collectif.

Avec l'ouverture de l'AS Pro, Ambatondrazaka se dote d'un nouvel espace d'espoir. Plus qu'une école, c'est une pépinière de rêves et de détermination, où la jeunesse de l'Alaotra Mangoro pourra s'épanouir et porter haut les couleurs du football national.