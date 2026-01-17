Afrique: Finale CAN 2025 - Sénégal - Maroc, une finale très ouverte

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 tiendra son épilogue ce dimanche 18 janvier 2026 à Rabat, avec une affiche qui s'impose comme une évidence.

Le Sénégal et le Maroc, deux géants du football africain, se disputent le trophée continental dans une finale inédite, mais annoncée de longue date. Sur le papier comme sur le terrain, les deux meilleures nations africaines actuelles, premières au classement FIFA continental, ont confirmé leur statut.

Cette CAN 2025 aura finalement peu laissé de place à l'imprévu. Là où certaines éditions sont marquées par des surprises, celle-ci a suivi une logique implacable. Les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas, désignés favoris dès le coup d'envoi, ont répondu présents à chaque étape, affichant régularité, maîtrise et solidité.

Le Sénégal a avancé avec autorité. Solide derrière, efficace devant, la sélection dirigée par Pape Thiaw s'est appuyée sur un collectif équilibré et une ossature expérimentée. Avec 12 buts inscrits pour seulement 2 encaissés, les champions d'Afrique 2022 présentent l'un des bilans les plus convaincants du tournoi. Cette finale est d'ailleurs la troisième en quatre éditions pour le Sénégal, seule nation à afficher une telle constance depuis le passage au format à 24 équipes. Une régularité qui témoigne d'un projet construit dans la durée.

Le parcours sénégalais a été marqué par des succès maîtrisés face au Soudan, au Mali, puis une victoire de prestige contre l'Égypte en demi-finale, scellée par Sadio Mané. Malgré les absences notables de Kalidou Koulibaly et d'Habib Diarra pour cette finale, le sélectionneur sénégalais se veut confiant, fort de la profondeur de son effectif.

En face, le Maroc retrouve une finale de CAN 22 ans après celle perdue en 2004. Sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l'Atlas ont poursuivi leur montée en puissance, prolongement logique de l'exploit historique réalisé lors du Mondial 2022. Discipline tactique, rigueur défensive et efficacité collective ont été les maîtres mots d'un parcours parfois accroché, mais toujours maîtrisé.

Porté par son public et par des cadres comme Hakimi, Brahim Diaz et le gardien Yassine Bounou, héroïque en demi-finale contre le Nigeria, le Maroc rêve d'un deuxième sacre continental, près d'un demi-siècle après celui de 1976.

Cette finale oppose deux philosophies, deux trajectoires, mais un même objectif : décrocher une deuxième étoile. À Rabat, l'Afrique du football s'apprête à vivre un duel au sommet, où la moindre erreur pourrait faire basculer l'histoire.