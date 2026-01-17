Madagascar: Musée de la Photographie - L'histoire par les documents avec Fanirina Rajaonah

Le café-histoire du musée de la Photographie à Anjohy, le 24 janvier à 10h, portera sur « Une approche de l'histoire par les documents » avec l'historienne Fanirina Rajaonah.

« Écrire l'histoire d'une nation ne fait pas débat : c'est une nécessité. Mais une question demeure essentielle : comment l'écrire et à partir de quels matériaux ? Ce café-histoire rappellera le rôle central de ce que les historiens appellent les « sources ». Vestiges archéologiques, textes anciens, iconographies et documents audiovisuels constituent autant de traces essentielles pour comprendre, analyser et contextualiser le passé.

Fanirina Rajaonah est une historienne malgache de premier plan et professeure émérite, reconnue pour ses travaux novateurs sur l'évolution de la société de la Grande île. Sa recherche se concentre principalement sur l'histoire urbaine, analysant comment la capitale a muté sous l'influence de la colonisation tout en conservant son identité profonde. Elle s'est illustrée par son étude minutieuse des élites malgaches, documentant leur rôle crucial dans la modernisation culturelle et politique du pays. Au-delà des faits politiques, elle a enrichi l'historiographie en explorant la vie quotidienne, les pratiques alimentaires et les questions de genre à Madagascar. Aujourd'hui, son oeuvre constitue une référence incontournable pour comprendre les dynamiques entre tradition et modernité dans l'océan Indien. Recueillis par