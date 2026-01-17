Madagascar: Légendes et histoires - Andriamamenofatra, la femme qui murmurait à l'oreille des baréas

La tradition orale veut qu'Andriamamenofatra soit une femme et qu'elle ait été la première propriétaire de baréas dans le sud de Madagascar, sans doute dans tout Madagascar. Issue du groupe humain « Bara », la dame a réussi à dompter l'indomptable. En termes scientifiques, il s'agit du « Bos indicus baréa », un taureau sauvage dont le symbole le plus marquant de la dernière décennie est l'équipe nationale de football, les « Baréas ».

Chez les Baras, le nom d'Andriamamenofatra est teinté de respect et de mystère. Selon les recherches archéologiques, les plus anciennes traces répertoriées de « l'existence de zébus » à Madagascar remontent à 50 ans avant l'ère chrétienne. D'autres résultats remonteraient à au moins huit siècles avant J.-C. Il est nécessaire de le savoir pour situer l'époque où la dame « qui murmurait à l'oreille des zébus » a vécu. Tandis que les premiers pasteurs du Sud, depuis Andranosoa dans l'Androy, ayant remonté jusqu'à Ranohira, auraient fait le déplacement entre le Xe et le XIIIe siècle.

D'ailleurs, un site a été baptisé Andranosoa dans les environs de cette ville. Il est donc permis de supposer qu'Andriamamenofatra ait vécu à cette période, durant laquelle l'élevage extensif aurait commencé à devenir le pilier du groupe humain Bara. Sans descendance, à sa mort, ses bêtes, privées de repreneurs, seraient retournées dans la forêt et revenues à l'état sauvage.