Madagascar: Réforme fiscale - Les taxes douanières ajustées

Le Tarif des Douanes 2026 réforme les règles douanières à Madagascar. Il ajuste les droits d'importation tout en intégrant les enjeux économiques, fiscaux et environnementaux.

Le Tarif des douanes 2026 est désormais en vigueur à Madagascar, conformément à la Loi de finances 2026. Il réforme les règles douanières en ajustant les droits d'importation tout en intégrant les enjeux économiques, fiscaux et environnementaux.

Selon les autorités, ces modifications visent à « rendre la fiscalité plus équitable et à soutenir durablement la relance économique». Le Code des douanes a été réécrit afin de simplifier les règles et d'éviter « les interprétations ambiguës ou les conflits entre administrations ».

Madagascar adopte désormais le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), recommandé par l'Organisation mondiale des douanes. Cette standardisation facilite « la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques du commerce international », tout en simplifiant les formalités pour les importateurs et les exportateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les droits de douane ont été ajustés afin de mieux protéger la production nationale. Le lait en poudre industriel est désormais encadré pour limiter la concurrence à bas prix et soutenir la filière laitière locale.

Stratégie

Les produits de consommation courante, tels que les équipements électroniques, les lampes et les pièces détachées automobiles, voient également leurs taxes modifiées pour rétablir une concurrence plus équitable. Ainsi, les droits sur l'électronique importée passent de 5 % à 10 %, tandis que ceux applicables aux pièces pour véhicules et motos doublent, passant de 10 % à 20 %.

Cette réforme intervient dans un contexte où la Douane joue un rôle central dans les recettes publiques. Pour les onze premiers mois de 2025, la Direction générale des douanes (DGD) a collecté 3 642,3 milliards d'ariary, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024, avec une prévision de 5 026 milliards d'ariary pour 2026.

Le Tarif 2026 prend également en compte les enjeux technologiques et environnementaux. Certains équipements écologiques, comme les panneaux solaires et les chauffe-eaux, ne bénéficient plus d'exonérations totales, tandis que les véhicules hybrides légers conservent des droits réduits de 5 % ou 10 %, selon leur motorisation. Dans le secteur agricole, les importations d'insecticides sont strictement encadrées, tandis que les produits agricoles bénéficient d'un régime préférentiel.

Par ailleurs, la Douane malgache est actuellement dirigée par un directeur général par intérim, nommé par le ministère de l'Économie et des Finances. Ancien inspecteur des douanes, il met à profit sa connaissance du terrain pour accompagner la mise en oeuvre des nouvelles mesures, tout en restant discret sur ses orientations.

Grâce à cette réforme, le tarif douanier gagne en transparence, en prévisibilité et en équité, favorisant la compétitivité de secteurs stratégiques tels que l'électronique, l'énergie et l'agriculture, tout en soutenant le développement économique de Madagascar.