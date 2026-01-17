Madagascar: Rugby à VII - HSBC Sevens - Les Makis jouent sous pression

Une mission ardue et périlleuse attend les Makis de rugby à VII à Dubaï. Trois adversaires redoutables et expérimentés en Europe se dressent sur leur route en phase de groupes.

Engagée dans la poule B de la HSBC Sevens 3, la sélection malgache de rugby à 7 s'apprête à relever un défi relevé à Dubaï, les 17 et 18 janvier. Face à la Belgique, à l'Italie et au Canada, les Makis avancent avec un effectif jeune et savent que la mission sera difficile.

Madagascar se présente avec un groupe dont la moyenne d'âge s'établit à 23,75 ans, soit environ 24 ans. Une jeunesse assumée, mais loin d'être novice. La sélection malgache affiche un savant équilibre entre joueurs de moins de 21 ans et éléments plus aguerris, habitués aux exigences du circuit mondial. Dans un tournoi où l'enchaînement des matches met les organismes à rude épreuve, cette fraîcheur pourrait devenir un avantage déterminant.

Dans la poule B, les styles s'opposent. La Belgique 7s, première adversaire des Makis, aligne l'effectif le plus expérimenté avec une moyenne d'âge de 26,75 ans. Une équipe solide, disciplinée et rompue aux joutes internationales, qui cherchera à imposer son tempo et à fermer les espaces.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'opposé, l'Italie 7s arrive à Dubaï avec la formation la plus jeune de la poule (22,33 ans). Les Italiens misent sur la fougue, la vitesse d'exécution et un jeu porté vers l'attaque, parfois au détriment de la constance.

Le Canada 7s, avec une moyenne d'âge de 23,83 ans, présente un profil proche de celui de Madagascar : une équipe athlétique, intense dans les duels, capable de maintenir une pression constante sur l'adversaire.

Heure de vérité

Pour rivaliser, Madagascar compte sur un secteur clé : la vitesse. Les accélérations de Jean-Yves Randriamalala, surnommé le sprinter, les appuis tranchants de Mamy Harilala Ranaivoson, dit Laou, et les fulgurances d'Alex Fabrice Ranaivoson constituent de véritables armes offensives. Sans complexes et capables de transformer une demi-occasion en essai, ces joueurs symbolisent le style malgache : jeu de mouvement, prises d'intervalle et attaques rapides en première intention.

La première journée s'annonce déterminante. Les Makis ouvriront leur campagne à 9h28 face à la Belgique, avant d'affronter l'Italie à 12h44, puis le Canada à 16h22. Trois rencontres, trois défis et une même ambition : imposer le rythme, exploiter la vitesse et confirmer que la jeunesse malgache a toute sa place sur la scène mondiale du rugby à 7.

« Nous avons tant attendu cette journée du 17 janvier depuis trop longtemps. C'est l'heure de vérité pour chacun d'entre nous. Tout ce que je peux avancer à mes joueurs, c'est de jouer en équipe, d'assurer la défense et de marquer au moment opportun », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach de l'équipe nationale malgache.