Madagascar: Présidence de la refondation - Deux hauts conseillers promus généraux

Le Conseil des ministres de jeudi a procédé à la nomination de nouveaux officiers généraux des Forces armées. Dans la liste figurent deux Hauts conseillers de la refondation.

À titre conditionnel. C'est le motif de la promotion aux grades de généraux de brigade des deux Hauts conseillers de la refondation, à savoir le désormais général Lucien Rabearimanana et le désormais médecin général Manantenasoa Marcellin Zafitasondry Ranoelson.

Les deux Hauts conseillers de la refondation figurent dans la liste des nouveaux officiers généraux des Forces armées, nommés en Conseil des ministres, jeudi. La validation par décret présidentiel de la liste des généraux nouvellement promus est une des décisions incontournables des premières réunions hebdomadaires du pouvoir exécutif, à chaque début d'année. Cependant, cette fois-ci, le sujet revêt un intérêt particulier puisque parmi les cinq colonels qui siègent à la présidence de la refondation de la République, trois peuvent prétendre au grade de général cette année.

Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, attendrait encore son tour. Issu de la 23e promotion de l'Académie militaire (ACMIL) d'Antsirabe, il devrait cependant accéder au grade de général de brigade lors de la prochaine crue des étoilés. Néanmoins, certains de ses co-promotionnaires figurent dans la liste des nouveaux généraux nommés en Conseil des ministres, jeudi. Finalement, ce sont les Hauts conseillers Rabearimanana et Zafitasondry qui sont les premiers à recevoir leurs étoiles.

Limite d'âge

Toutefois, cette promotion des deux Hauts conseillers de la refondation au grade de général de brigade a été faite « à titre conditionnel, pour des raisons exceptionnelles ». Tous deux ayant atteint la limite d'âge, ne doivent plus permettre une promotion au grade d'officier général.

« Nul ne peut être promu au grade de général de brigade ou général de brigade aérienne ou contre-amiral au-delà de 56 ans d'âge », prévoit, en effet, la loi du 21 décembre 1998, modifiant et complétant celle du 6 décembre 1996, portant statut général des militaires.

« Les conditions et les modalités d'octroi du grade décerné à titre conditionnel sont fixées par décret pris en Conseil des ministres », ajoute la loi précitée. Le texte dispose également que « l'officier promu au grade de général de brigade ou de général de brigade aérienne ou contre-amiral à titre conditionnel est mis à la retraite d'office six mois après sa promotion à ce grade ».

La liste complète des nouveaux généraux nommés durant le dernier Conseil des ministres n'est pas encore publiée. Cependant, selon les informations, une autre promotion au grade de général « à titre conditionnel » figure dans cette liste. Il s'agit de celle du colonel Charles Andrianasoavina, directeur général de l'Agence nationale anti-fraude. Le désormais général Andrianasoavina est devenu célèbre pour son rôle dans les événements politico-militaires de 2009, ayant évincé du pouvoir Marc Ravalomanana, ancien président de la République.

Ayant été un des fervents partisans d'Andry Rajoelina, ancien président de la République, il s'est ensuite mué en un de ses plus virulents opposants et s'est exilé à La Réunion. Il est rentré au pays au lendemain de la prise de pouvoir des militaires, en octobre dernier. Par ailleurs, dans la liste des généraux nouvellement promus figurent aussi trois nouveaux généraux de corps d'armée. Il s'agit des généraux Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, Marima Bama, ministre délégué à la Gendarmerie nationale, et du général Démosthène Pikulas, chef d'état-major des armées.