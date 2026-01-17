Madagascar: Récompense - Joël Andrianomearisoa en lice pour le Prix Marcel Duchamp 2026

Joël Andrianomearisoa figure parmi les quatre artistes sélectionnés pour la 26e édition du prestigieux Prix Marcel Duchamp. Le lauréat sera annoncé le 22 octobre au Musée d'Art moderne de Paris.

La liste des nominés a été dévoilée le 8 janvier par l'Association pour la diffusion internationale de l'art français (Adiaf), qui organise ce prix depuis 2000. Chaque année, il distingue un artisteinnovant et représentatif de sa génération, actif dans les arts plastiques et visuels. JoëlAndrianomearisoa est soutenu par les galeries Almine Rech à Paris et Sabrina Amrani à Madrid.

Les oeuvres des quatre artistes seront exposées au Musée d'Art moderne de Paris, avec unvernissage prévu le 2 octobre. L'exposition restera ouverte jusqu'au 14 février 2027.

Artiste engagé et reconnuJoël Andrianomearisoa vit et travaille entre Paris, Antananarivo et Magnat-l'Étrange. Diplômé en architecture de l'École spéciale d'architecture de Paris en 2003, il développe depuis plus devingt ans une oeuvre protéiforme mêlant installations, sculpture, textile et architecture. Sontravail, souvent dominé par le noir, interroge le vide, le rythme, la mémoire et le langage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est cofondateur et directeur artistique de Hakanto Contemporary depuis 2020, un espace indépendant dédié aux artistes à Antananarivo, soutenu par le Fonds Yavarhoussen. Cet espacefavorise la création contemporaine malgache et les échanges artistiques à l'échelle régionale etinternationale.

Première entrée

L'artiste a représenté Madagascar à la 58 Biennale de Venise en 2019 et a exposé dans de nombreuses institutions prestigieuses : le MAXXI à Rome, le Hamburger Bahnhof à Berlin, leSmithsonian National Museum of African Art à Washington DC, le Centre Pompidou et, plusrécemment, le Palais de Tokyo à Paris. Il a également été lauréat du prix Arco Madrid Audemars Piguet en 2016.

Le 31 mai 2025, trois de ses oeuvres, réunies sous le titre Les Herbes folles du Vieux Logis, ont rejoint les collections permanentes du Metropolitan Museum of Art (MET) de New York, ausein de l'aile Michael C. Rockefeller dédiée aux arts extra-occidentaux. Il s'agit de la première entrée d'un artiste malgache dans cette institution, une étape majeure pour sa carrière et pourla visibilité de l'art contemporain malgache à l'international.

Avec cette nomination au Prix Marcel Duchamp, Joël Andrianomearisoa confirme sa placeparmi les figures majeures de l'art contemporain international. Son parcours, mêlant audacecréative, engagement culturel et rayonnement malgache, illustre à la fois l'excellenceindividuelle et la portée universelle de la création artistique. L'artiste continue ainsi de tracer un chemin singulier, où chaque oeuvre dialogue avec le monde et ouvre de nouvelles perspectives pour l'art malgache sur la scène mondiale.