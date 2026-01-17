Madagascar: Déplacement - Le colonel Michaël Randrianirina chez Ramaphosa

Une visite de travail éclair. Tel est l'objet du déplacement du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, en Afrique du Sud.

Le locataire d'Iavoloha a été reçu par Cyril Ramaphosa, président sud-africain, à Mahlamba Ndlopfu, sa résidence officielle. Les communications des deux institutions présidentielles n'indiquent pas la durée du séjour de l'officier supérieur en terre sud-africaine. Il a été question, durant cette rencontre, des relations bilatérales entre les deux pays.

Madagascar et l'Afrique du Sud entretiennent des relations diplomatiques depuis 1994 et ont, au fil des années, signé divers accords bilatéraux. Ils concernent notamment le transport aérien, la marine marchande ainsi que la coopération en matière de science et de technologie. Madagascar s'est retiré de la présidence tournante de la SADC au profit de l'Afrique du Sud.