Madagascar: La modification des dates d'examen en cours de validation

Le calendrier des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat pourrait connaître des ajustements. De nouvelles dates ont été proposées et sont actuellement en attente de validation en Conseil du gouvernement, selon des sources concordantes au sein du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

« Cette mesure a été envisagée après analyse et concertation, en tenant compte des attentes de toutes les parties prenantes, de la frustration potentielle des élèves liée à la période d'attente, ainsi que des parents contraints de s'acquitter d'un mois supplémentaire de frais de scolarité », a indiqué une source auprès du ministère de l'Éducation nationale, hier.

Dans ce cadre, des représentants des établissements scolaires privés ont été convoqués hier pour examiner, avec les techniciens des ministères concernés, les nouvelles propositions de dates. À l'issue des discussions, une position commune a été arrêtée.

« Nous attendons désormais l'achèvement des procédures de modification de l'arrêté fixant les dates d'examen déjà publiées. La publication officielle interviendra après validation. Quoi qu'il en soit, les dates proposées restent proches de celles de l'année précédente. Dans notre proposition, l'année scolaire s'achèverait au mois de juin », précise le père Jules Ranaivoson, directeur national des écoles catholiques à Madagascar.

Pour rappel, le calendrier des examens de l'année scolaire 2025-2026 prévoyait initialement le CEPE le 21 juillet, le BEPC du 27 au 30 juillet et le baccalauréat du 17 au 27 août. Ces dates marquaient un décalage d'environ un mois par rapport aux calendriers des années précédentes.

Cette première décision avait été prise en raison des suspensions de cours liées aux mouvements de grève des enseignants au mois d'octobre. « Un retard de près de 90 heures de cours a été enregistré à la suite de ces interruptions », souligne la même source au ministère de l'Éducation nationale.