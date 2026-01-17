Madagascar: L'hôpital mère-enfant d'Ambohimiandra débordé

« Deux enfants se retrouvent parfois sur un même lit, voire plus, faute de place », explique le Dr Lovaniaina Ravelomanana, directeur du Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant d'Ambohimiandra, lors de la cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment pédiatrique au sein de l'établissement, hier.

Actuellement, l'hôpital d'Ambohimiandra fait face à une forte affluence de nourrissons et d'enfants malades, dans un contexte marqué par la recrudescence de plusieurs pathologies infantiles. Parmi les maladies les plus fréquemment observées figurent la bronchiolite, la rougeole et les maladies diarrhéiques.

« Cette situation dépasse parfois les capacités d'accueil du CHUME, obligeant occasionnellement à faire partager un même lit à deux enfants», poursuit le directeur de l'hôpital.

Le nombre de cas de bronchiolite varie quotidiennement. La période actuelle correspond à la phase de recrudescence de cette maladie, qui s'étend généralement de novembre à mars. En moyenne, trois à quatre enfants sont hospitalisés chaque jour pour cette pathologie.

Bronchiolite

À l'heure actuelle, les cas de bronchiolite sont particulièrement nombreux. Nombre d'enfants présentent des difficultés respiratoires ou des sifflements thoraciques. Les maladies diarrhéiques sont également très répandues, tout comme les cas de rougeole, dont le nombre reste notable.

Selon le Dr Lovaniaina Ravelomanana, seule la mère est autorisée à rester auprès de l'enfant hospitalisé, tandis que le père et les autres membres de la famille peuvent lui rendre visite. Les parents sont par ailleurs encouragés à consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes, sans attendre que l'état de l'enfant ne s'aggrave.

Face à cette surcharge, la Fondation Axian, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, a inauguré hier un bâtiment dédié à la prise en charge des enfants malades au sein du CHUME. Cette nouvelle infrastructure comprend trois pièces : deux salles d'hospitalisation pouvant accueillir au total huit lits, ainsi qu'une troisième salle réservée aux agents de santé et aux accompagnants des patients.

Le bâtiment a été conçu pour répondre à la hausse des besoins en matière de prise en charge pédiatrique. Il vise à renforcer la capacité d'accueil de l'hôpital et à offrir des conditions de soins adaptées aux patients ainsi qu'aux équipes médicales. En moyenne, cette infrastructure permettra de prendre en charge environ 60 patients par mois.