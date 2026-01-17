Madagascar: Universités - Des décisions majeures pour renforcer l'enseignement supérieur

La première Conférence des Présidents des Universités (CPU) de l'année 2026 s'est tenue jeudi à Fiadanana. Cette rencontre a permis de fixer les grandes orientations de l'année universitaire 2026-2027, notamment le calendrier académique et plusieurs mesures liées à la gouvernance de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ravonimanantsoa Ndaohialy Manda-Vy, s'est réuni avec les présidents des universités de Madagascar. Les directeurs généraux des Instituts supérieurs de technologie (IST), ainsi que les responsables des universités régionales, ont également pris part aux échanges.

Ensemble, ils ont convenu de plusieurs améliorations. Celles-ci portent notamment sur les modalités d'inscription universitaire. Les bourses d'études figurent également parmi les priorités. Des mesures visant à améliorer les conditions de prise en charge et le bien-être des étudiants ont enfin été arrêtées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les points abordés figure également la communication institutionnelle. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), publié jeudi, chaque université devra désormais désigner un responsable chargé d'assurer la liaison avec le ministère en matière de diffusion de l'information.

La CPU a en outre confirmé que les dates officielles de l'examen du baccalauréat 2026 ont déjà été communiquées. Dans un souci de meilleure coordination, la mise en place d'une Direction de l'Office du Bac (DOB) au sein des universités régionales est envisagée.

La clôture des inscriptions universitaires est ainsi prévue pour le 16 février 2026, tandis que la fin de l'année académique est annoncée pour le mois de novembre. L'ouverture officielle de l'année universitaire se déroulera le 13 mars 2026 à l'Université d'Itasy, à Soavinandriana.