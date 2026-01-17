Madagascar: Volleyball / Super coupe - Une compétition de pré-saison

Vers la rentrée. La ligue d'Analamanga ne cesse de multiplier les compétitions. Elle organise la Super Coupe 2025 qui s'étale sur trois week-ends en guise de tournoi de pré-saison.

Le coup d'envoi sera lancé dimanche et les phases finales auront lieu le 31 janvier et le 1er février. À l'affiche de ce dimanche pour la 1re division, Mama affrontera ASI 1 à Itaosy. Ce match sera précédé des rencontres entre les clubs de 2D, entre autres Akany Sambatra Itaosy contre Cosfa, VBC Diamant face à Scoop Digital VB et CSA Anjanahary contre AS Saint-Michel.

Trois matchs de la 1re division féminine seront au programme dimanche à l'autre site, à Betongolo. Bi'as rencontrera Squad2, 2AVB jouera contre AMVB Mandroseza et AFA Ambohimanoro sera opposé à ASI. Toutes les catégories sont concernées.

Douze équipes sont engagées en 1re division, dont cinq masculines et sept chez les dames. Quatorze formations sont en lice en 2e division, huit masculines et six chez les filles. Les autres catégories sont également de la partie, celles des jeunes U14, U16, U18 et U20, ainsi que la 2e division hommes et dames.