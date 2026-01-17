Madagascar: IS'Art Galerie - « Tambatra», l'union des différences à travers dix-sept tableaux

Officiellement ouverte à l'Is'Art Galerie d'Ampandrinomby, l'exposition collective Tambatra réunit pour la première fois quatre artistes contemporains autour de 17 oeuvres, célébrant la diversité des expressions artistiques.

Dès l'entrée à l'Is'Art Galerie, Tambatra affirme son intention. Plus qu'un simple rassemblement d'oeuvres, l'exposition propose une réflexion autour de l'union des différences dans la création contemporaine.

Selon Lova Rakotonindrina, assistant galeriste et responsable de la communication de l'Is'Art Galerie, le concept repose sur le sens même du mot Tambatra, qui signifie « union ». Il s'agit de réunir des artistes aux démarches distinctes, mais portés par un même esprit créatif. Les quatre artistes invités Isaac A., Andri M., Natoa R. et Amir J. sont tous des figures actives de la scène artistique contemporaine. C'est la toute première fois qu'ils se retrouvent dans une exposition collective commune.

Chacun affirme une identité artistique singulière. Amir J. explore l'aquarelle et le liner sur papier pour exprimer un univers sensible et épuré. Natoa R. privilégie la peinture sur verre, enrichie de collages de plastique et de tsihy, conférant à ses oeuvres une dimension à la fois visuelle et matérielle. Isaac A. travaille également l'aquarelle et le liner sur papier, tandis qu'Andri M. se distingue par des techniques mixtes, intégrant notamment des collages de semelles de sandales sur toile, associés à l'aquarelle et au liner. L'exposition se poursuit jusqu'au 5 février.