Madagascar: Analakely - Un homme vole un pactole dans un hôtel

17 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une audience liée à une affaire de vol de numéraire dans un hôtel à Analakely est fixée au 27 janvier à 13 heures, dans la salle n° 6 du tribunal d'Anosy. Le prévenu, incarcéré à la prison d'Antanimora depuis le 13 janvier, avait été déféré au parquet après son arrestation à Ambatomanga, district d'Amparafaravola.

Le 2 janvier, vers 18 h 30, il a été filmé par la vidéosurveillance de l'hôtel en train de pénétrer dans une chambre avant d'en ressortir avec un objet dissimulé sous son tee-shirt. Le lendemain, une plainte a été déposée pour le vol d'une somme estimée à 27 millions d'ariary.

Après avoir pris la fuite, le suspect a été localisé grâce aux investigations menées par la Brigade de Tanà/Ville. Interpellé le 8 janvier à Ambatomanga avec l'appui du poste avancé de Morarano Chrome, il a été retrouvé en possession d'un sac contenant 11 090 900 ariary, reliquat du montant dérobé. Les enquêteurs ont également saisi une moto de marque New Mada, acquise illicitement au moyen des fonds volés.

L'affaire sera jugée dans les prochains jours, avec pour enjeu la responsabilité pénale de l'auteur présumé.

