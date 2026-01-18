Sénégal: En finale de CAN, le pays organisateur gagne très souvent

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Historiquement, lorsqu'un pays organisateur d'une Coupe d'Afrique des nations se retrouve en finale, il s'impose bien souvent. Avant la finale de cette CAN 2025, le pays organisateur du tournoi s'est retrouvé en finale à 15 reprises en 34 éditions.

Et si le Sénégal craint les chiffres, qu'il ne s'attarde pas trop sur celui-là : 12 fois, le pays organisateur l'a emporté devant son public, soit 80% de victoires. Et donc, seulement trois fois, le pays organisateur s'est incliné.

La Tunisie est la première équipe nationale à avoir perdu une finale à domicile. C'était en 1965, et les Lions de l'Atlas avaient déposé les armes en prolongation face au Ghana, à Tunis. Lors de la CAN 1982, les Ghanéens avaient de nouveau été les bourreaux du pays organisateur, à savoir la Libye, battue à Tripoli aux tirs au but. Enfin, en 2000, le Nigeria, co-organisateur de la CAN avec le Ghana, avait été dominé à Lagos par le Cameroun, de nouveau à l'issue d'une séance de tirs au but.