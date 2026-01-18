Afrique: Vaincre la malédiction face au pays organisateur

Depuis quarante ans, le Sénégal n'a jamais réussi à battre un pays organisateur lors de la Coupe d'Afrique des nations. Avant la finale de la CAN 2025 contre le Maroc, ce dimanche 18 janvier 2026, les Lions devront briser une série noire qui les poursuit depuis 1986.

Quarante longues années et six matchs que cela dure. À la veille de disputer sa quatrième finale de Coupe d'Afrique face au Maroc, ce dimanche 18 janvier, le Sénégal est escorté par un sombre bilan face aux pays organisateurs en CAN. Depuis 1986, au Caire, et un succès en match d'ouverture contre l'Égypte (1-0), future championne, le Sénégal s'est toujours incliné ou a été éliminé lorsqu'il affrontait le pays organisateur. Le but de Thierno Youm, le 7 mars 1986, demeure aujourd'hui un lointain bon souvenir des Lions face au pays hôte.

Car, quatre ans plus tard, en 1990, le Sénégal, entraîné par Claude Le Roy, champion d'Afrique avec le Cameroun deux ans plus tôt au Maroc, s'incline en demi-finale devant l'Algérie (1-2). Les Fennecs décrochent leur premier titre continental dans la foulée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 2000, au Nigeria, à Lagos, le Sénégal est de retour à la CAN après avoir manqué les deux éditions précédentes. Ce sont les prémices de la génération 2002 avec Henri Camara, Moussa Ndiaye, Omar Daf ou Khalilou Fadiga dans l'effectif. C'est ce dernier qui cueille à froid le stade de Surulere en quart de finale en ouvrant le score d'une belle reprise dès la 7e minute. Malgré une grosse résistance, les hommes de Peter Schnittger sont rattrapés en fin de match par l'égalisation de Julius Aghahowa (85e) avant de s'incliner en prolongation sur un nouveau but de l'attaquant nigérian (1-2 a.p).

« On a été volés... »

Lors de la CAN 2004 organisée en Tunisie, le Sénégal débarque dans la peau du grand favori après un parcours mémorable en Coupe du monde deux ans plus tôt. Mais les Lions sont boutés hors de la compétition (0-1) par le pays hôte lors d'un quart de finale très tendu sur un but de Jawhar Mnari (65e).

Deux ans plus tard, au Caire, le Sénégal tombe de nouveau sur le pays organisateur en demi-finales. L'Égypte mène 2-1 depuis la 81e minute et le but de Zaki, avant que survienne l'action polémique qui fait encore parler chaque fois que les deux pays se rencontrent : un penalty évident non sifflé pour le Sénégal après une faute dans la surface sur Diomansy Kamara. « On a été volés », maintient encore aujourd'hui l'attaquant des Lions quand il reparle de cette CAN 2006.

Mais en 2012, à Bata, pas question de vol ou de hold-up lorsque le Sénégal est humilié par la Guinée équatoriale (1-2), qui joue la CAN pour la première fois de son histoire. Les Lions sont éliminés après seulement deux rencontres de poule. Le sélectionneur Amara Traoré sera limogé avant la fin de la CAN.

Durant les années et les éditions qui suivent, le Sénégal n'aura pas la malchance de croiser la route du pays organisateur et en profitera pour disputer deux finales de CAN : en 2019 face à l'Algérie, et en 2022 devant l'Égypte. Mais même la génération Mané va être victime de la malédiction en s'inclinant en huitièmes de finale à la CAN 2024 face à la Côte d'Ivoire dans une rencontre qu'elle avait en main. Devant une équipe rescapée au premier tour, les Lions ouvrent le score dès la 4e minute, mais se font rejoindre en fin de match (82e) avant de se faire éliminer aux tirs au but.

Pape Thiaw et ses protégés sont donc prévenus...