Un atelier bilan et de planification des programmes semences a réuni tous les acteurs de la recherche hier, vendredi 16 janvier 2026, au CNRA de Bambey. Mbaye Sylla Khouma, Président du Conseil d'administration (PCA) de l'Institut Sénégalais de recherches agricoles (ISRA), explique que la Sénégal ne réaliser la souveraineté alimentaire sans une souveraineté semencière. «Nous sommes au CNRA dans le cadre d'une rencontre bilan et perspectives sur la question des semences. Dès l'avènement de ce nouveau régime en 2024, le mot clé pour la «Vision 2050» est de permettre au Sénégal d'accéder à la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire ne peut être atteinte que si on a une souveraineté semencière», déclare le PCA de l'ISRA.

Et il poursuit : «le Sénégal avait un dispositif complet qui permettait de contrôler les semences, de la production des germes à la production des semences. Chaque zone a ses semences, avec des variétés à cycle long et des variétés à cycle court. Nous sommes en train de reconstituer le capital semencier que nous avons perdu. Quand on parle de semences, tout le monde pense à l'arachide parce que 4 millions de Sénégalais en dépendent. C'est ici, au CNRA de Bambey, qu'on a créé, en 1898, la première station expérimentale de l'arachide. Ce qui intéressait le colon est que le Sénégal produise pour alimenter les huileries qui étaient en France. L'un des problèmes que nous avons avec l'arachide, c'est la faiblesse des rendements à l'hectare. Nous sommes à 800 kg/ha».

Objectif de rendement, passer de 800 kg à 2 tonnes à l'hectare

Et Mbaye Sylla Khouma de rappeler : «le ministre des Finances, Cheikh Diba, a été le premier à dire qu'il faut qu'il y ait des rendements de deux tonnes à l'hectare. Ce message a été repris à Kaolack par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Si un paysan a un rendement de deux tonnes à l'hectare, il peut se retrouver avec 400.000 FCFA, si le prix est à 200 FCFA. C'est pourquoi le Sénégal est un peu compétitif au niveau du marché international. Nous sommes avec des Chinois qui sont à 6 tonnes par hectares. Nous voulons atteindre un objectif de 2 tonnes à l'hectare et nous y travaillons. Et cela passe par une sélection de semences de qualité pour des zones déterminées, pour passer des rendements de 899 kg à une tonne deux cent voir 2 tonnes (à l'hectare). C'est une chaîne : l'ISRA s'occupe des G0 jusqu'aus semences pré-base. C'est à partir de ce moment qu'il remet le témoin aux multiplicateurs de semences. Nous voulons atteindre plus de 140.000 tonnes de semences certifiées R2. Nous avons identifié des privés dans les zones de Thiès, Kédougou, Sine-Saloum».

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire estime que «sans des semences de qualités, on ne peut pas atteindre la souveraineté sa alimentaire. Nous voulons atteindre la reconstitution du capital semencier en 2027. Nous sommes entrain de poser les jalons. Nous avons besoin d'un dispositif de certification de semences pour sécuriser le circuit de multiplication des semences».