Après la région de Ziguinchor, c'est au tour de de Saint-Louis d'accueillir les jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2026 la Caravane nationale de dématérialisation de la commande Publique, inscrite dans une tournée à l'échelle du pays.

La délégation est conduite par le Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP). L'objectif est de présenter la plateforme « APPEL » aux acteurs du système de la commande publique. Il s'agit d'un outil informatique qui permettra, selon le Directeur régional des Marchés Publiques, de réduire la charge de travail ainsi que toutes les préoccupations liées à la transparence.

Cette rencontre de deux jours à Saint-Louis, vise à présenter la plateforme de dématérialisation de la commande publique, mise en place par l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) et destinée à remplacer les procédures papier, par des processus entièrement électroniques. Cette initiative, soutenue par Moustapha Djitté, Directeur général de l'ARCOP, a pour but de sensibiliser les acteurs publics et privés à l'utilisation de cette plateforme. Après une phase expérimentale lancée au mois d'octobre dernier à Ziguinchor, une campagne de sensibilisation a été engagée dans cette région Sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plateforme permet de publier les appels d'offres dans un cadre de transparence et de soumettre les propositions en ligne, contribuant à une amélioration de l'efficacité des procédures. Bien que la plateforme soit encore en développement, elle est présentée comme porteuse d'économies substantielles et d'une accélération de l'exécution des projets publics, au bénéfice des populations sénégalaises. « Nous sommes ici pour présenter la plateforme de dématérialisation aux acteurs du système de la commande publique. L'atelier est prévu pour être déroulé sur deux jours. Pour la première journée, on rencontre les autorités compétentes et demain c'est le tour des opérateurs du secteur privé. L'objectif étant de présenter la plateforme qui est devenue l'espace à travers lequel les procédures sont exécutées », a déclaré M. Djitté.

Il s'agit, selon lui, de mettre en évidence les différentes fonctionnalités de la plateforme et d'en partager les objectifs avec les acteurs concernés. « Nous sommes là pour les aider à comprendre la plateforme, pour faciliter un peu son maniement, parce que, en définitive, c'est eux qui vont l'utiliser. Donc il est clair que s'ils ne comprennent pas, on ne pourra pas atteindre les objectifs qui nous sont assignés », a-t-il expliqué.

Le directeur général de l'ARCOP a rappelé que la plateforme de dématérialisation de la commande publique est un outil informatique, conçu pour permettre aux administrations chargées de la conduite des procédures, de s'affranchir définitivement du support papier. « Désormais avec la plateforme, tout se fera de façon électronique. Les avis d'appel d'offre ne seront plus publiés dans les journaux, mais ils seront sur la plateforme de dématérialisation de la commande publique. Les offres seront préparées par les opérateurs et déposées sur la plateforme pour l'exploitation et l'analyse. Donc l'autorité également ne sera pas en situation de recevoir des dossiers physiques. Mais elle disposera de ses offres à travers la plateforme », a-t-il précisé.

La plateforme est appelée à contribuer à la réduction de la charge de travail, à l'amélioration de la transparence et à la facilitation de l'accès pour les acteurs publics et privés, notamment par la diminution des coûts et des délais de soumission des dossiers. Une analyse partagée par propos du Directeur régional des Marchés publiques, pôle de Saint-Louis, le Dr Mamadou Mounirou Diallo. « L'exemple que j'ai l'habitude de donner c'est une commune qui se trouve à la frontière avec Bakel. Quelqu'un qui vient de là-bas, il lui faut au minimum douze heures pour venir à Saint-Louis déposer un dossier.

Donc vous pouvez imaginer ce que la plateforme peut apporter comme gain de temps et soulagement pour ces acteurs de la commande publique. Donc ça permettra de réduire même les charges liées aux marchés. Donc généralement, les populations ont tendance à penser que les marchés sont exécutés sur des prix qui sont exorbitants et parfois sans prendre en compte toutes les charges qui sont derrière. Donc cette plateforme est vraiment une aubaine pour tous les acteurs de la commande publique, que ce soit pour le public et pour le privé », a-t-il indiqué avec satisfaction.

L'initiative est aussi saluée par Sidy Guissé Diongue, adjoint au Gouverneur de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, qui y voit un instrument de souveraineté numérique. « C'est également un outil qui va servir à dématérialiser les procédures de passation des marchés », a-t-il dit.