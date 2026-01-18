Ile Maurice: Objectif 18 avril pour le début de la saison

La saison hippique 2026 pourrait probablement débuter le 18 avril avec comme pôle d'attraction la Duchesse (Groupe 2 - 1400 m) première course classique de la saison, réservée aux nouveaux chevaux.

Le calendrier provisoire, émis par le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC), après concertation avec les entraîneurs, compte 27 journées, du 18 avril au 6 décembre, et inclut les grandes épreuves dont la Barbé Cup (27 juin), la Maiden Cup (6 septembre) et la Coupe d'Or (6 décembre).

Ce calendrier provisoire a pour utilité d'offrir une visibilité aux participants et il n'est pas exclu qu'il soit sujet à des modifications à l'avenir.