Ile Maurice: Objectif 18 avril pour le début de la saison

17 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Jenna Moutou

La saison hippique 2026 pourrait probablement débuter le 18 avril avec comme pôle d'attraction la Duchesse (Groupe 2 - 1400 m) première course classique de la saison, réservée aux nouveaux chevaux.

Le calendrier provisoire, émis par le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC), après concertation avec les entraîneurs, compte 27 journées, du 18 avril au 6 décembre, et inclut les grandes épreuves dont la Barbé Cup (27 juin), la Maiden Cup (6 septembre) et la Coupe d'Or (6 décembre).

Ce calendrier provisoire a pour utilité d'offrir une visibilité aux participants et il n'est pas exclu qu'il soit sujet à des modifications à l'avenir.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.