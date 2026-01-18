Ile Maurice: L'Égypte, le Japon et Maurice alignés sur le combat pour l'égalité des sexes

Lors de sa rencontre, mardi 13 janvier, avec l'ambassadrice d'Égypte, Abir Alam Eldin, la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a mis en avant le potentiel de collaboration entre Maurice et l'Égypte afin de relever les défis régionaux communs et de créer de nouvelles opportunités de développement.

Les principaux domaines de coopération envisagés incluent les projets liés à l'égalité des sexes, la lutte contre la violence domestique et l'autonomisation des femmes entrepreneures, avec des demandes spécifiques d'expertise et de programmes de renforcement des capacités.

Concernant la protection de l'enfance, la ministre a insisté sur la nécessité de mieux doter les services d'aide à la famille pour garantir une protection renforcée des enfants. Elle a exprimé un intérêt pour des compétences spécifiques dans des domaines tels que la créativité des enfants et le développement communautaire. En matière de violence domestique, des échanges de bonnes pratiques et une assistance technique pour former des professionnels au soutien psychologique ont été proposés.

Par ailleurs, Maurice a sollicité le soutien de l'Égypte pour le National Women Entrepreneur Council, afin de renforcer les compétences des femmes dans la gestion de petites entreprises et dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, comme la mécanique et la plomberie.

Il est à noter que, bien que les droits des femmes en Égypte aient progressé, notamment en matière d'éducation et de participation politique (le droit de vote ayant été obtenu en 1956), de nombreux défis subsistent : violence sexiste, faible participation au marché du travail, lois familiales discriminatoires et pratiques culturelles telles que les mutilations génitales féminines (MGF). Malgré l'adoption de lois améliorant la situation - comme le relèvement de l'âge légal du mariage à 18 ans et l'interdiction des MGF -, leur mise en oeuvre reste difficile, et les militants continuent de plaider pour une protection juridique plus forte contre le harcèlement et les inégalités.

Plus tard dans la journée, l'ambassadeur du Japon à Maurice, Masahiro Kan, a également rencontré la ministre NavarreMarie pour échanger sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'ambassadeur a rappelé les relations solides entre Maurice et le Japon, soulignant l'engagement du Japon à soutenir les initiatives mauriciennes dans ce domaine.