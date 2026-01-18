Ile Maurice: Nigel Toi - «Il ne fallait rien lâcher»

Il s'attendait à un résultat compris entre 6 et 10 unités, il en a obtenu 8.

La période d'examens a été particulièrement éprouvante pour Nigel Toi, 18 ans, élève au Dr James Burty David State Secondary School : «C'était très stressant, parce qu'il fallait gérer huit matières différentes en même temps et, dans certains cas, il ne fallait rien lâcher», explique-t-il.

À son menu, des matières exigeantes, dont l'économie, les Business studies, la comptabilité, l'informatique, les Additional Mathematics, ainsi que les matières de base en anglais, mathématiques et français.

Désormais, Nigel se projette vers la suite de son parcours académique avec un intérêt marqué pour l'économie, qu'il souhaite poursuivre en Grade 13. Soutenu par des parents «très fiers» de son parcours, il nourrit déjà des ambitions pour l'avenir. Il envisage une carrière en tant qu'accountant ou économiste, tout en gardant un objectif clair en tête : «J'espère pouvoir terminer mon High School Certificate et obtenir, peut-être, une bourse afin de compléter mes études tertiaires.»