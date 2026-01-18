Ile Maurice: Nigel Toi - «Il ne fallait rien lâcher»

17 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Il s'attendait à un résultat compris entre 6 et 10 unités, il en a obtenu 8.

La période d'examens a été particulièrement éprouvante pour Nigel Toi, 18 ans, élève au Dr James Burty David State Secondary School : «C'était très stressant, parce qu'il fallait gérer huit matières différentes en même temps et, dans certains cas, il ne fallait rien lâcher», explique-t-il.

À son menu, des matières exigeantes, dont l'économie, les Business studies, la comptabilité, l'informatique, les Additional Mathematics, ainsi que les matières de base en anglais, mathématiques et français.

Désormais, Nigel se projette vers la suite de son parcours académique avec un intérêt marqué pour l'économie, qu'il souhaite poursuivre en Grade 13. Soutenu par des parents «très fiers» de son parcours, il nourrit déjà des ambitions pour l'avenir. Il envisage une carrière en tant qu'accountant ou économiste, tout en gardant un objectif clair en tête : «J'espère pouvoir terminer mon High School Certificate et obtenir, peut-être, une bourse afin de compléter mes études tertiaires.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.