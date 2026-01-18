Ile Maurice: Consécration académique mondiale pour Shameem Oozeerally

Le Dr Shameem Oozeerally, maître de conférences au Mauritius Institute of Education (MIE), a récemment franchi une étape majeure de sa carrière académique avec l'obtention de son Habilitation à diriger des recherches (HDR), l'une des plus hautes reconnaissances universitaires du système français, à l'université de Tours, en France.

L'HDR atteste de la capacité d'un chercheur à mener des travaux scientifiques de manière autonome, à encadrer des doctorants et à structurer durablement une activité de recherche.

Cette distinction place le Dr Oozeerally dans un cercle restreint d'universitaires mauriciens ayant atteint ce niveau d'excellence académique. Ses travaux s'inscrivent à la croisée de la sociolinguistique, de la formation des enseignants, du plurilinguisme et de l'écolinguistique, avec un ancrage fort dans le contexte mauricien. Reconnues pour leur caractère innovant et interdisciplinaire, ses recherches mettent en avant des approches expérientielles et réflexives, tout en interrogeant les cadres épistémologiques dominants, notamment dans les sociétés créoles et postcoloniales.

Dans le sillage de cette réussite académique, l'année 2025 a également été marquée par deux distinctions majeures venant consacrer l'ensemble de son parcours : l'Outstanding Young Person Award (catégorie E - Academic Leadership) et son intronisation au Doctoral Alumni Hall of Fame de l'université de Maurice. Ces reconnaissances soulignent non seulement l'excellence scientifique de son travail, mais aussi son engagement durable en faveur de la recherche, de la formation universitaire et du rayonnement académique mauricien, tant au niveau national qu'international.

Pour le chercheur, ces succès dépassent largement la sphère individuelle : «Cette habilitation est le fruit d'un travail collectif.» Il rappelle, au passage, l'importance des collaborations internationales, du soutien de certains collègues et de l'engagement continu avec les acteurs éducatifs locaux : «Elle reflète une vision de la recherche à la fois exigeante sur le plan scientifique et responsable sur le plan social.»

Au sein du MIE, collègues et partenaires ont salué ces distinctions, y voyant une source d'inspiration pour les jeunes chercheurs et un signal fort en faveur du développement d'une culture de recherche renforcée à Maurice.

Shameem Oozeerally entend désormais poursuivre le développement de collaborations internationales tout en contribuant activement à la structuration de parcours doctoraux et de projets de recherche au niveau national.