Ile Maurice: Neuf ans après, une femme conteste les circonstances du décès de sa belle-mère

Une habitante de Quatre-Bornes a consigné une déclaration à la police, jeudi après-midi, exprimant de sérieux doutes quant aux circonstances entourant le décès de sa belle-mère, survenu à son domicile familial à Kingstone Lane, à Candos.

Selon sa version, les faits remonteraient à la nuit du 11 juillet 2017, aux alentours de 2 h 30. Réveillée par un bruit inhabituel, elle serait sortie de sa chambre et aurait remarqué que la lumière du salon de sa belle-mère était allumée. Elle affirme avoir vu trois de ses belles-soeurs en train de nettoyer la pièce et de déplacer des meubles. Interpellées sur la situation, celles-ci ne lui auraient fourni aucune explication.

Toujours selon la déclarante, elle se serait ensuite rendue dans la chambre de sa belle-mère, qui lui aurait indiqué aller bien. L'incident aurait été rapporté à son époux, qui lui aurait conseillé de ne pas s'en mêler et de rester à l'étage. Au matin, en retournant voir sa belle-mère, celle-ci se serait mise à pleurer en déclarant : «Banla pe rod teign mo laparey, mo bien mwa, mo pe anvi viv.»

La déclarante aurait alors tenté de contacter les services d'urgence, mais affirme que le téléphone lui aurait été arraché par l'une de ses belles-soeurs, qui lui aurait intimé de ne pas intervenir, déclarant que cela ne la concernait pas.

La situation aurait dégénéré, au point où une autre bellesoeur aurait contacté son frère afin qu'il fasse sortir son épouse de la maison pour éviter, selon elle, que les choses n'empirent. La déclarante affirme avoir ensuite été confinée dans le garage, où elle aurait entendu sa belle-mère répéter : «Pa teign, pa teign, mo anvi viv...»

Toujours selon son témoignage, elle aurait été emmenée de force à l'étage et enfermée dans sa chambre. Ses appels à l'aide auprès du voisinage seraient restés vains. Vers 15 heures, alertée par sa fille de la présence d'une foule au rez-de-chaussée, elle serait descendue et aurait entendu l'une de ses belles-soeurs déclarer: «Nou'nn atann trwa-z-er pou so lekor fre, lerla nou'nn call dokter.» Elle aurait ensuite été informée par son époux du décès de sa belle-mère. Craignant des représailles, elle affirme être restée à l'écart.

La défunte a été incinérée le lendemain. La déclarante estime que le décès de sa belle-mère ne serait pas de cause naturelle et demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes entourant ce décès.