Sénégal: Commémoration de l'Appel - Les associations religieuses s'activent pleinement dans l'animation religieuse

Dakar — À quarante-huit heures de la commémoration du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, la Fédération des dahiras layènes s'active pleinement dans les préparatifs et la coordination de l'animation religieuse, mais aussi pour accueillir les milliers de pèlerins attendus cette année à ce grand événement religieux.

La commémoration du 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, se tiendra du 19 au 20 janvier 2026. Cet événement religieux majeur est célébré sous le thème : "La solidarité islamique face aux défis actuels".

À Yoff, les préparatifs s'intensifient. Selon le secrétaire général de la Fédération des dahiras layènes, l'imam Abdourahmane Thiaw Laye dit Mahète Laye, leurs associations occupent une place centrale dans l'animation religieuse de l'Appel.

"La Fédération est chargée d'organiser les séances de +zikr+ et de causeries religieuses, lors de la commémoration de l'Appel à Cambérène, Ngor et Yoff, mais aussi tout au long de l'année (...)", a-t-il précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelant le sens profond de l'Appel, l'imam Mahète Laye a souligné que Seydina Limamou Laye avait affirmé avoir reçu de Dieu "la plus grande des choses, +La Ilaha Illa Allah+ (Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah)". Il a précisé que cette profession de foi constitue le fondement même de l'Appel.

"Les dahiras ou associations religieuses, a-t-il ajouté, sont les garants du zikr".

Comptant plus de soixante mille membres, de tous âges, répartis sur l'ensemble du territoire sénégalais, la Fédération des dahiras layènes est structurée en sept sections définies selon une base géographique.

La première section couvre les localités de Yoff, Ngor, Ouakam, Cambérène, Yeumbeul, Malika, Ben Barack jusqu'à Keur Massar, tandis que la deuxième gère le Plateau de Dakar et une partie de la banlieue dakaroise, jusqu'à Diamaguène.

La troisième section, dirigée par l'imam Mahète Laye, couvre les quartiers de Keur Mbaye Fall, Mbao, Rufisque, Keur Ndiaye Lo, Kounoune, Niagourap jusqu'à Bargny. Chaque section regroupe plusieurs dahiras composés d'hommes et de femmes.

Selon l'imam Mahète Laye la section qu'il dirige compte, dix-sept dahiras.

"Ici, on naît et on grandit dans la ferveur du +zikr+. Parents et enfants se retrouvent souvent dans un même dahira, scandant le nom de Dieu +La Ilaha Illa Allah+ à tout moment, tout instant. Nous invoquons également le refrain +gloire à Dieu, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, louange à Dieu+ partout", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que l'un des temps forts de l'Appel est prévu ce lundi à Cambérène. "En effet, dès 7 ou 8 heures, après la mise en place orchestrée par notre responsable moral, les séances de +zikr+ seront entonnées jusqu'à l'arrivée du Khalife général des layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, dont l'accueil sera ponctué par des chants spirituels", a-t-il expliqué.

"Après le +zikr+, lorsque le calme s'installera, le Khalife prononcera son discours et formulera des prières, dans lesquelles le +zikr+, l'invocation de +La Ilaha Illa Allah+, occupe toujours une place centrale", a ajouté l'imam Mahète Laye, en s'appuyant sur le programme de commémoration arrêté par la Fédération.

Après l'étape de Cambérène, a-t-il poursuivi, les fidèles se rendront dans l'après-midi du lundi à la grotte de Ngor. "Les activités se poursuivront mardi à Yoff, ainsi que dans d'autres foyers religieux de la communauté layène à travers le pays", a-t-il encore dit.

Il a indiqué que la mission assignée à la Fédération des dahiras layènes reste la "vulgarisation de l'Appel de Seydina Limamou Laye".

"Son rôle est de s'occuper de la jeunesse, de la communauté, de faire vivre et transmettre les enseignements de Seydina Limamou Laye, et surtout de les incarner dans notre comportement quotidien", a-t-il expliqué, estimant que l'adhésion au dahira relève d'un véritable "sacerdoce" pour tout fidèle layène.

Créée en 1968 par le Khalife Seydina Mandione Laye, dans un contexte marqué par des troubles mondiaux dont les grèves estudiantines, la Fédération des dahiras layènes avait été placée sous la responsabilité d'El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye. Ce dernier avait mis en place, dès 1952, un regroupement central chargé de l'organisation et de l'administration de la communauté layène.

Ce rassemblement visait à "vivifier les coeurs", a rappelé l'imam, à travers la formulation de la parole divine +La Ilaha Illa Allah+.

Selon l'imam Abdourahmane Thiaw Laye dit Mahète Laye, les mouvements du corps et le balancement des bras qui accompagnent les chants et zikr layènes ne sont pas appris à l'avance. "C'est dans l'ADN de tout layène", dit-il.

Il assure que tout est fin prêt pour l'Appel. Déjà, les +zikr+ résonnent depuis la mosquée de Yoff, située en face de la résidence du Khalife, tandis que les tentes et chapiteaux dressés non loin de la mer plongent déjà le site de Cambérène dans la ferveur spirituelle, à la veille de la célébration du 146e Appel.

La Fédération des dahiras layènes est l'organe central de coordination des activités religieuses de la communauté layène, basée principalement dans les quartiers dakarois de Yoff, Cambérène, et Malika.