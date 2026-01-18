Maroc: Dakar et Rabat peuvent transformer leurs succès sportifs en capital diplomatique (diplomate)

Dakar — Le Sénégal et le Maroc, qui occupent les deux premières places du classement FIFA en Afrique, ont l'opportunité de transformer leurs succès sportifs en capital diplomatique durable, à travers la valorisation de leurs acquis et le développement de partenariats conjoints, estime l'ambassadeur du royaume chérifien.

"Le sport, et le football en particulier, est aujourd'hui bien plus qu'une discipline compétitive : c'est un formidable outil de rayonnement, d'influence et d'attractivité. La CAN 2025 en a été une vitrine éclatante", a analysé Hassan Naciri.

La CAN 2025 "nous a permis de voir à l'oeuvre des joueurs déjà reconnus à l'échelle internationale, mais aussi de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles trajectoires, et une jeunesse africaine ambitieuse, créative et compétitive", a-t-il ajouté dans ses réponses à des questions de l'APS.

"Pour le Maroc et le Sénégal, qui occupent les deux premières places du classement FIFA en Afrique, cet atout sportif peut se transformer en véritables gains diplomatiques à plusieurs niveaux. D'abord, en renforçant leur image de pays stables, organisés et performants, capables de former, d'encadrer et de valoriser le talent. Cette crédibilité sportive rejaillit naturellement sur les autres secteurs : économie, tourisme, culture, innovation et coopération internationale", a indiqué le diplomate.

Hassan Naciri a rappelé que le football "peut devenir un levier de diplomatie d'influence''. "À travers les joueurs, les académies, les clubs, les supporters et les diasporas, le Maroc et le Sénégal parlent au monde dans un langage universel. Ils créent de la sympathie, de la proximité et de la confiance, autant d'éléments essentiels dans les relations internationales", a-t-il relevé.

Il considère que "ces performances offrent l'opportunité de développer des partenariats conjoints : formation des jeunes, industries sportives, marketing, médias, événements, mobilité des talents et échanges d'expertises".

"En valorisant ensemble cette vitrine exceptionnelle, le Maroc et le Sénégal peuvent transformer le succès sportif en capital diplomatique durable, au service du rayonnement de leurs pays et d'une Afrique qui s'affirme avec confiance sur la scène internationale", a-t-il soutenu.