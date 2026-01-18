Afrique: CAN 2025 - Le Nigéria remporte la médaille de bronze aux tirs au but face à l'Egypte

Dakar — L'équipe nationale de football du Nigeria a remporté, samedi au Stade Mohammed V de Casablanca, la petite finale de la CAN 2025 face à l'Égypte aux tirs au but, après un match nul 0-0 au terme du temps réglementaire.

Les deux équipes, n'ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire, malgré une rencontre disputée et équilibrée. Les défenses ont pris le pas sur les attaques, limitant les occasions franches de part et d'autre.

La séance des tirs au but a souri aux Nigérians, plus adroits et efficaces, leur permettant de décrocher la médaille de bronze de cette édition marocaine de la CAN.

Grâce à ce succès, les Super Eagles terminent la compétition sur une note positive, tandis que l'Égypte, septuple championne d'Afrique, échoue au pied du podium.

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La finale très attendue opposera le Sénégal au Maroc, ce dimanche 18 janvier à Rabat.