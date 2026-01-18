Sénégal: Magal de Kazu Rajab - Moustapha Ndieck Sarré salue l'héritage de Serigne Fallou Mbacké

- Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndieck Sarré, a salué samedi à Touba (centre) la mémoire et l'héritage de Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), deuxième khalife général des mourides, en mettant en exergue son apport majeur au développement spirituel et socioéconomique de Touba.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de l'édition 2026 du magal de Kazu Rajab, le ministre a rappelé les réalisations emblématiques de Serigne Fallou Mbacké, notamment l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Touba, l'urbanisation de la cité religieuse ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau potable.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, des autorités administratives de la région de Diourbel, du khalife de la famille de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abo Mbacké, ainsi que de plusieurs notabilités religieuses.

Moustapha Ndieck Sarré a, par ailleurs, réaffirmé la volonté du président de la République de soutenir les foyers religieux à travers des programmes et projets structurants, citant notamment la Direction des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, ainsi que le projet de création des daara-ateliers visant à offrir une formation professionnelle aux apprenants des écoles coraniques.

Selon lui, les travaux du daara-atelier de Touba devraient démarrer au cours de l'année 2026, le budget nécessaire étant déjà mobilisé.

Le ministre a également sollicité des prières auprès de Serigne Abo Mbacké pour la paix, la stabilité et une cohésion sociale dans le pays.

Au nom du khalife de la famille de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké a remercié les autorités et les services techniques déconcentrés de l'État, pour la bonne organisation de l'édition 2026 du magal de Kazu Rajab.

Le magal de Kazu Rajab, est un événement religieux commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), le deuxième Khalife général des mourides.